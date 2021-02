“Ma stiamo scherzando?”. Uomini e donne, Maria De Fillippi sbotta col tronista: “Così è plateale!” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le anticipazioni di Uomini e donne raccontano di una Maria De Filippi infastidita dall’atteggiamento di Maurizio. Tutta colpa di alcune foto a petto nudo che due concorrenti si sono scambiati parlandone poi in puntata: a detta della conduttrice la cosa sarebbe stata organizzata ad hoc proprio perchè tutti ne parlassero. Maurizio inoltre è stato anche infastidito dal fatto che Gemma Galgani non abbia parlato in puntata del quadro che lui ha fatto dipingere da un suo amico pittore come sunto della loro frequentazione fino a quel momento. Per Maria De Filippi anche questa ‘trovata’ è più scenica che non spontanea, motivo per cui si è molto risentita. Dopo gli eventi che hanno infastidito Maria De Filippi, la ormai storica opinionista Tina Cipollari si è fatta avanti, prendendosi le sue responsabilità, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le anticipazioni diraccontano di unaDe Filippi infastidita dall’atteggiamento di Maurizio. Tutta colpa di alcune foto a petto nudo che due concorrenti si sono scambiati parlandone poi in puntata: a detta della conduttrice la cosa sarebbe stata organizzata ad hoc proprio perchè tutti ne parlassero. Maurizio inoltre è stato anche infastidito dal fatto che Gemma Galgani non abbia parlato in puntata del quadro che lui ha fatto dipingere da un suo amico pittore come sunto della loro frequentazione fino a quel momento. PerDe Filippi anche questa ‘trovata’ è più scenica che non spontanea, motivo per cui si è molto risentita. Dopo gli eventi che hanno infastiditoDe Filippi, la ormai storica opinionista Tina Cipollari si è fatta avanti, prendendosi le sue responsabilità, ...

