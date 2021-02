Latina, minacce a un’impiegata: recapitato un proiettile per posta (Di giovedì 4 febbraio 2021) E’ un episodio inquietante, che la protagonista sembra non spiegarsi, quello accaduto a una trentenne di Latina. La donna, che lavora in una società in un Comune alle porte di Latina, ha ricevuto a casa una busta – per posta ordinaria – contenete un proiettile. La donna, che vive nella zona di Borgo Santa Maria, ha immediatamente allertato i Carabinieri, consegnando la busta con il proiettile, sostenendo di non avere sospetti sul mittente. Le indagini sono a tutto campo, anche se al momento gli investigatori sembrano valutare maggiormente la pista dell’area lavorativa della donna. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 febbraio 2021) E’ un episodio inquietante, che la protagonista sembra non spiegarsi, quello accaduto a una trentenne di. La donna, che lavora in una società in un Comune alle porte di, ha ricevuto a casa una busta – perordinaria – contenete un. La donna, che vive nella zona di Borgo Santa Maria, ha immediatamente allertato i Carabinieri, consegnando la busta con il, sostenendo di non avere sospetti sul mittente. Le indagini sono a tutto campo, anche se al momento gli investigatori sembrano valutare maggiormente la pista dell’area lavorativa della donna. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Latina, minacce a un’impiegata: recapitato un proiettile per posta - LaNotPontina : La Polizia di Stato di Latina ha tratto in arresto un 66enne e la sua compagna 61enne per Rapina, Violazione di dom… - News_24it : Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Borgo Grappa hanno deferito all’Autorità Giudiziaria, in st… - News_24it : LATINA – La Polizia di Latina ha arrestato un 66enne e la sua compagna 61enne per Rapina, Violazione di domicilio,… -