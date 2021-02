Il Comune di Bergamo al fianco dei profughi in Bosnia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Comune di Bergamo è al fianco della drammatica situazione dei profughi in Bosnia e si impegnerà a portare aiuti concreti ai migliaia di sfollati in condizioni terribili. Su proposta delle consigliere Oriana Ruzzini, Romina Russo (entrambe del Partito Democratico) e dei consiglieri Stefano Togni (Lista Gori), Simone Paganoni (Patto Civico) e di Roberto Cremaschi (Ambiente Partecipazione e Futuro) con il sostegno dell’assessora Marzia Marchesi, il Consiglio Comunale di Bergamo ha discusso nella seduta di lunedì 1 febbraio un ordine del giorno dedicato a ciò che sta succedendo nella tendopoli di Lipia. Nonostante l’opposizione della Lega che ha voluto discutere l’urgenza dell’ordine del giorno, sostenendo che “un’amministrazione comunale non deve occuparsi di temi così “lontani”, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ildiè aldella drammatica situazione deiine si impegnerà a portare aiuti concreti ai migliaia di sfollati in condizioni terribili. Su proposta delle consigliere Oriana Ruzzini, Romina Russo (entrambe del Partito Democratico) e dei consiglieri Stefano Togni (Lista Gori), Simone Paganoni (Patto Civico) e di Roberto Cremaschi (Ambiente Partecipazione e Futuro) con il sostegno dell’assessora Marzia Marchesi, il Consiglio Comunale diha discusso nella seduta di lunedì 1 febbraio un ordine del giorno dedicato a ciò che sta succedendo nella tendopoli di Lipia. Nonostante l’opposizione della Lega che ha voluto discutere l’urgenza dell’ordine del giorno, sostenendo che “un’amministrazione comunale non deve occuparsi di temi così “lontani”, ...

