Governo Draghi, Toti: "Speriamo non ci siano veti". Lupi: "Il centrodestra cercherà di dare una risposta il più possibile unitaria"

"La speranza è che sia realmente un Governo di tutte le migliori forze del Paese. L'auspicio che non ci siano veti". Così il leader di Cambiamo, Giovanni Toti, al termine delle consultazioni con il presidente incaricato, Mario Draghi. "Aspetteremo il secondo incontro di lunedì dove il presidente incaricato farà una sintesi e successivamente lavoreremo per valutare se il centrodestra possa dare una risposta unitaria al Professor Draghi". Sono state le parole di Maurizio Lupi di Noi con l'Italia.

