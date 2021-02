Governo: Bonino, ‘sostegno convinto Azione e +Europa a Draghi’ (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) – “Dalla delegAzione di Azione e Più Europa un sostegno ampio e convinto al tentativo” del presidente incaricato Mario Draghi. “Nell’auspicio per il Paese che questo tentativo riesca positivamente”. Lo ha detto Emma Bonino in rappresentanza delle componenti Azione, +Europa, Radicali dei gruppi misti di Camera e Senato. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) – “Dalla delegdie Più Europa un sostegno ampio eal tentativo” del presidente incaricato Mario Draghi. “Nell’auspicio per il Paese che questo tentativo riesca positivamente”. Lo ha detto Emmain rappresentanza delle componenti, Radicali dei gruppi misti di Camera e Senato. L'articolo CalcioWeb.

