GF Vip, lutto Dayane Mello: spunta un retroscena da brividi, c’entra la figlia Sofia (Di giovedì 4 febbraio 2021) , ecco cosa ha raccontato la modella ai concorrenti Dayane Mello, spunta un retroscena da brividi dopo la morte del fratello: c’entra sua figlia SofiaLa notizia della morte del fratello di Dayane Mello ha sconvolto i concorrenti del GF Vip, che da ieri si sono stretti intorno alla modella brasiliana, lacerata dal dolore. Suo fratello Lucas aveva solo 26 anni, ma purtroppo la sua vita è stata tragicamente spezzata in un incidente stradale in Brasile. Lo choc per Dayane è stato forte, ma la modella ha scelto di rimanere per ora nella casa, anche perché attualmente, a causa dell’emergenza Coronavirus, non potrebbe raggiungere la sua famiglia in Brasile, o comunque dovrebbe fare un periodo di quarantena. ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 4 febbraio 2021) , ecco cosa ha raccontato la modella ai concorrentiundadopo la morte del fratello:suaLa notizia della morte del fratello diha sconvolto i concorrenti del GF Vip, che da ieri si sono stretti intorno alla modella brasiliana, lacerata dal dolore. Suo fratello Lucas aveva solo 26 anni, ma purtroppo la sua vita è stata tragicamente spezzata in un incidente stradale in Brasile. Lo choc perè stato forte, ma la modella ha scelto di rimanere per ora nella casa, anche perché attualmente, a causa dell’emergenza Coronavirus, non potrebbe raggiungere la sua famiglia in Brasile, o comunque dovrebbe fare un periodo di quarantena. ...

zazoomblog : Lutto al GF Vip Alfonso Signorini nella Casa per Dayane Mello: cosa è successo - #Lutto #Alfonso #Signorini #nella - zazoomblog : GF Vip la petizione online dopo il lutto di Dayane Mello: cosa viene chiesto agli autori e a Signorini -… - infoitcultura : “È per Dayane”. GF Vip, il gesto di Tommaso dopo la notizia del lutto scalda il cuore di tutti - Vita858 : RT @Corriere: GF Vip, muore il fratello 27enne di Dayane Mello mentre lei si trova ancora nella cas... - guendaetommy : Unpopular opinion: trovo surreale che decidano tutti di abbandonare per una che non ha scelto di uscire comunque no… -