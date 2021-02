Fuori e dentro la casa l’abbraccio è tutto per Dayane Mello (VIDEO) (Di giovedì 4 febbraio 2021) Da ieri sui social, i fan di tutti i concorrenti del Grande Fratello VIP 5 cercano un modo di dimostrare a Dayane Mello che le sono vicini in questo drammatico momento di dolore. Un lutto così grande difficile davvero da spiegare, per tutti. La concorrente questa mattina si è svegliata con il grande vuoto lasciato nel suo cuore dalla morte di Lucas. Non ha ancora probabilmente metabolizzato i fatti, sarà difficile per lei affrontare questo momento dentro la casa e poi Fuori. Ma non le manca di certo l’affetto. Per questo stamattina, oltre al grande amore che tutti i concorrenti le stanno mandando, è volato sulla casa un aereo con un messaggio da parte di tutti i fan. Tutti gli appassionati, tutte le persone che fanno il tifo per i loro beniamini, si sono uniti in questo messaggio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 4 febbraio 2021) Da ieri sui social, i fan di tutti i concorrenti del Grande Fratello VIP 5 cercano un modo di dimostrare ache le sono vicini in questo drammatico momento di dolore. Un lutto così grande difficile davvero da spiegare, per tutti. La concorrente questa mattina si è svegliata con il grande vuoto lasciato nel suo cuore dalla morte di Lucas. Non ha ancora probabilmente metabolizzato i fatti, sarà difficile per lei affrontare questo momentolae poi. Ma non le manca di certo l’affetto. Per questo stamattina, oltre al grande amore che tutti i concorrenti le stanno mandando, è volato sullaun aereo con un messaggio da parte di tutti i fan. Tutti gli appassionati, tutte le persone che fanno il tifo per i loro beniamini, si sono uniti in questo messaggio ...

angelomangiante : È andato bene il chiarimento previsto oggi tra #Dzeko e #Fonseca. Lo stesso giocatore è andato incontro all’allenat… - brandobenifei : Grazie Nello per aver documentato ciò che è accaduto. Ribadisco che non sono mai stato bloccato quando ho chiesto… - heartrosmello : RT @drunkharryx_: Dentro la casa, come fuori. Tante anime, un unico cuore ?? Grazie a tutti, siamo bellissimi #rosmello #gfvip #tzvip #pr… - iosonoilsole : RT @alicemanfrenuzz: sei meraviglioso, dentro e fuori non smetterò mai di ripetetelo - PieriniRebecca : RT @alicemanfrenuzz: sei meraviglioso, dentro e fuori non smetterò mai di ripetetelo -