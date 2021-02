Fiorentina-Inter, Prandelli: “Dovremo essere molto compatti ed equilibrati” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Cesare Prandelli alla vigilia di Fiorentina-Inter, match della 21esima giornata della Serie A Giornata di vigilia per la Fiorentina di Cesare Prandelli che domani ospiterà l’Inter al ‘Franchi’ nella ventunesima giornata della Serie A 2020/2021. L’allenatore dei viola ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. Come sta la squadra?La squadra sta bene, ha recuperato ma abbiamo avuto un piccolo acciacco con Franck Ribery. Lo valuteremo domani mattina. Cosa pensa dell’Inter?È una squadra attrezzata per arrivare in fondo al campionato, ha un gioco consolidato ed è una corazzata: per controbattere Dovremo essere molto compatti ed ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Cesarealla vigilia di, match della 21esima giornata della Serie A Giornata di vigilia per ladi Cesareche domani ospiterà l’al ‘Franchi’ nella ventunesima giornata della Serie A 2020/2021. L’allenatore dei viola ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. Come sta la squadra?La squadra sta bene, ha recuperato ma abbiamo avuto un piccolo acciacco con Franck Ribery. Lo valuteremo domani mattina. Cosa pensa dell’?È una squadra attrezzata per arrivare in fondo al campionato, ha un gioco consolidato ed è una corazzata: per controbattereed ...

