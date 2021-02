Emily Ratajkowski, il parto si avvicina: «Questi calci mi mancheranno» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mancano ormai pochissime settimane al parto di Emily Ratajkowski. La modella americana, entrata nell’ultimo mese di gravidanza, ha postato sulla sua pagina Instagram una splendida foto nuda, di profilo, davanti allo specchio: «A volte mi sento Winnie The Pooh in versione umana, altre volte come la dea della fertilità», scrive a margine. «In questo scatto di pochi giorni fa, sicuramente più la seconda». Leggi su vanityfair (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mancano ormai pochissime settimane al parto di Emily Ratajkowski. La modella americana, entrata nell’ultimo mese di gravidanza, ha postato sulla sua pagina Instagram una splendida foto nuda, di profilo, davanti allo specchio: «A volte mi sento Winnie The Pooh in versione umana, altre volte come la dea della fertilità», scrive a margine. «In questo scatto di pochi giorni fa, sicuramente più la seconda».

