Draghi, Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Pronto un incarico per Conte? No, fatto fuori per mettere le mani sui soldi europei” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Le voci che darebbero per Pronto un incarico da vicepremier o da super ministro per Giuseppe Conte in un governo Draghi? Non hanno nessun senso”. Così Marco Travaglio, nel suo intervento settimanale ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove, a proposito delle indiscrezioni giornalistiche che vedevano il premier dimissionario impegnato in una trattativa con l’ex presidente della Bce per ottenere un ruolo nel nuovo esecutivo. “Conte non accetterà alcun tipo di incarico, né italiano né europeo: vorrebbe dire che veramente è legato alla poltrona come lo dipingono, mentre invece evidentemente non è così – ha spiegato il direttore de Il fatto Quotidiano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Le voci che darebbero perunda vicepremier o da super ministro per Giuseppein un governo? Non hanno nessun senso”. Così Marco, nel suo intervento settimanale ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su, a proposito delle indiscrezioni giornalistiche che vedevano il premier dimissionario impegnato in una trattativa con l’ex presidente della Bce per ottenere un ruolo nel nuovo esecutivo. “non accetterà alcun tipo di, né italiano né europeo: vorrebbe dire che veramente è legato alla poltrona come lo dipingono, mentre invece evidentemente non è così – ha spiegato il direttore de IlQuotidiano ...

ricpuglisi : Ora immaginatevi una chiamata zoom tra Conte, Casalino e Travaglio #Draghi - ricpuglisi : Pensate a tutte le orride vaccate che la propaganda di Conte, Casalino e Travaglio ci ha propinato in questi mesi.… - ricpuglisi : Seriamente: il libro Tu Sei Rete di Davide Casaleggio -a parte l'orrido italiano in cui è scritto- spiega meglio… - atlaua2 : Marco Travaglio: 'Governo Draghi? Una simpatica barzelletta, parliamo de... - ilfattovideo : Draghi, Travaglio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Pronto un incarico per Conte? No, fatto fuori per mettere le mani… -