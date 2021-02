Draghi, tra poche ore le consultazioni (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nel pomeriggio inizierà il percorso più difficile per Mario Draghi. Il presidente del Consiglio incaricato vedrà tutte le forze politiche a cui ha già tributato pubblico rispetto, sottolineando per la nascita del suo governo la centralità del Parlamento. La vigilia è carica di inquetudini. L’ex presidente della Bce ascolterà i partiti per capire il loro orientamento. Ma non ha, per ora, il largo consenso che in molti auspicano. Zingaretti: “Può portarci fuori dall’incertezza”. Ma tra i 5 Stelle ci sono tensioni. Di Maio: mandato degli elettori non è per un esecutivo tecnico. Crimi lancia l’ipotesi del voto su Rousseau. Di Battista si mette di traverso: “Lo voti l’establishment”. La destra va abbastanza in ordine sparso, con la Meloni contro, Salvini tentato di collaborare e Berlusconi silente ma disponibile a sostenere Draghi. Il governatore punta su ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nel pomeriggio inizierà il percorso più difficile per Mario. Il presidente del Consiglio incaricato vedrà tutte le forze politiche a cui ha già tributato pubblico rispetto, sottolineando per la nascita del suo governo la centralità del Parlamento. La vigilia è carica di inquetudini. L’ex presidente della Bce ascolterà i partiti per capire il loro orientamento. Ma non ha, per ora, il largo consenso che in molti auspicano. Zingaretti: “Può portarci fuori dall’incertezza”. Ma tra i 5 Stelle ci sono tensioni. Di Maio: mandato degli elettori non è per un esecutivo tecnico. Crimi lancia l’ipotesi del voto su Rousseau. Di Battista si mette di traverso: “Lo voti l’establishment”. La destra va abbastanza in ordine sparso, con la Meloni contro, Salvini tentato di collaborare e Berlusconi silente ma disponibile a sostenere. Il governatore punta su ...

