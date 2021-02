Danilo: “La Roma è tra le favorite per lo scudetto” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Danilo, difensore della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport del big match di sabato contro la Roma in campionato: “Secondo me la Roma è una delle squadre più forti d’Italia. I giallorossi hanno un buon allenatore e dei giocatori di qualità.Roma da scudetto? Sì, per me è tra le favorite”. Foto: Facebook Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 febbraio 2021), difensore della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport del big match di sabato contro lain campionato: “Secondo me laè una delle squadre più forti d’Italia. I giallorossi hanno un buon allenatore e dei giocatori di qualità.da? Sì, per me è tra le”. Foto: Facebook Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

