Cristiano Malgioglio batte tutti su Amazon, un fenomeno: occhio a questa icona (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ancora una volta. Per l'ennesima volta. Cristiano Malgioglio batte tutti su Amazon, il glorioso portale dell'e-commerce. Un suo disco storico brucia ogni tappa. E sui social in queste ore addirittura l'icona di Amazon assume il ciuffo proprio come Malgioglio. Il suo disco Papaja al primo posto. Malgioglio si posiziona vicinissimo a Gal Costa (una delle cantanti brasiliane più forte) e tra l'altro fiancheggia persino i Queen. Si tratta di un lavoro musicale di Malgioglio di circa 15 anni fa. Indimenticabile. Ed è ancora un successo. Cristiano, con un milione di followers al seguito, sta lavorando ad un nuovo disco. Da nostre indiscrezioni sembra che sia tutto pronto. Una fonte segreta ci dice ...

