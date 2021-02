Covid in Basilicata, scende indice positività al 6,2%: 70 nuovi casi su un migliaio di test (Di giovedì 4 febbraio 2021) POTENZA - In Basilicata ieri sono stati analizzati 1.119 tamponi molecolari: 70 sono risultati positivi al coronavirus, ma solo 64 appartengono a residenti in regione. L'indice di positività scende al ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 4 febbraio 2021) POTENZA - Inieri sono stati analizzati 1.119 tamponi molecolari: 70 sono risultati positivi al coronavirus, ma solo 64 appartengono a residenti in regione. L'dial ...

GiancarloGarci6 : RT @dukana2: In #Basilicata non fanno quasi più #tamponi #Covid19 ??per nascondere la verità ??che oltre al disastro petrolifero ??è in att… - LaSiritide : #covid19 #Basilicata 4/02/2021 - Covid, task force: oggi comunicate 70 nuove positività e 50 gurigioni - TuttoH24 : La task force regionale comunica che ieri, 3 febbraio, sono stati processati 1119 tamponi molecolari per la ricerca… - regbasilicata : Emergenza Covid-19, aggiornamento del 4 febbraio (dati 3 febbraio) - BuonoClaudio : COVID-19 IN BASILICATA. 68 nuovi casi, 2 decessi e 24 guarigioni nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi poco più… -