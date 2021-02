Cecilia Rodriguez svela su Instagram una scelta legata a Me – Fui (Di giovedì 4 febbraio 2021) Cecilia Rodriguez ha confidato su Instagram la scelta di mostrare una preview sulla nuova collezione di Me – Fui È un periodo pieno di novità per Cecilia Rodriguez. Un cambio look davvero strepitoso, l’amore senza confini con Ignazio Moser e le continue coccole con Aspirina fanno intendere che la Rodriguez sta vivendo un periodo davvero sereno e importante, all’insegna degli affetti più cari e del lavoro. A proposito proprio del lavoro, da anni Cecilia Rodriguez insieme alla sorella Belen firmano una collezione di costumi da bagno che prende il nome di “Me – Fui”. Se dapprima questa nuova attività era una sfida che le due si erano lanciate, con il tempo le sorelle Rodriguez sono riuscite a ritagliarsi uno spazio nel ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 4 febbraio 2021)ha confidato suladi mostrare una preview sulla nuova collezione di Me – Fui È un periodo pieno di novità per. Un cambio look davvero strepitoso, l’amore senza confini con Ignazio Moser e le continue coccole con Aspirina fanno intendere che lasta vivendo un periodo davvero sereno e importante, all’insegna degli affetti più cari e del lavoro. A proposito proprio del lavoro, da anniinsieme alla sorella Belen firmano una collezione di costumi da bagno che prende il nome di “Me – Fui”. Se dapprima questa nuova attività era una sfida che le due si erano lanciate, con il tempo le sorellesono riuscite a ritagliarsi uno spazio nel ...

trash_italiano : Ho bisogno di un rito magico di Fariba con i peli pubici di Cecilia Rodriguez. #GFVIP - zazoomblog : “Ecco perché sono spariti”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sui social non si vedono più: ecco cosa è successo -… - ChiaraLucy99 : @robeyfenty E alla fine invece ci siamo imbattute in Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez ?????????? - giusycuccaro02 : Lo notò dal modo di parlare tutta timidina allora io a sto punto posso di na cosa o lascia Giuliano perché io credo… - Fanaccount20782 : Raga posso dire che non riesco ad accettare questa possibile nuova coppia? 1° pk occuperebbero sempre una regia 2°… -