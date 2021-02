Bridgerton 2 | Jonathan Bailey | «Quel che so su Anthony»

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Bridgerton, che Netflix ha dichiarato essere la sua serie più vista, è stato confermato per una seconda stagione. Ma cosa possa essere raccontato, di preciso, nelle puntate a venire non è stato reso noto. Forse, nemmeno al cast. Jonathan Bailey, l’Anthony Bridgerton di Shonda Rhimes, è parso incerto sul futuro della serie che lo ha reso famoso. «Spero che Chris Van Dusen, creatore della serie, possa predisporre una stagione per ogni fratello. Abbiamo cominciato da un cucchiaio. Cosa vedremo poi?», ha scherzato, intervistato da Entertainment Weekly, facendo il verso al Duca di Hastings. «Spero non mi riservino un coltello, ma una forchetta», ha poi aggiunto, ironizzando sulla scena che più è diventata virale, quella di Simon Hastings intento a leccare un cucchiaino d’argento.

lasarina29 : RT @mspopsiclepete: dacci oggi la nostra dose di Jonathan Bailey quotidiana #Bridgerton - mspopsiclepete : dacci oggi la nostra dose di Jonathan Bailey quotidiana #Bridgerton -

Ultime Notizie dalla rete : Bridgerton Jonathan

Vanity Fair.it

...Orji " Insecure (HBO) Outstanding Drama Series All Rise (CBS)(Netflix) Lovecraft Country (HBO) Power Book II: Ghost (Starz) This Is Us (NBC) Outstanding Actor in a Drama Series...Nella serie tv è uno sciupafemmine, nella vita reale per nulla. Il suo personaggio sta spopolando nella serie tv NetflixBailey nel ruolo di Anthonyha conquistato il cuore di molte fan, che loro malgrado dovranno imparare a farsene una ragione. L'attore ha rivelato durante un'intervista ...Mentra la prima stagione di Bridgerton polverizzava record di ascolto, ci si è concentrati sulla stupefacente bellezza di Regé-Jean Page nel ruolo del duca di ...Il fantasy ci salverà tutti: Susanna Clarke è tornata in libreria con il nuovo libro Piranesi e noi l'amiamo ancora.