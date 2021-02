Brahim Díaz | confermata la lesione ai flessori | Milan News

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il controllo svolto ieri daha confermato laaidella coscia sinistra per lo spagnolo. Potrebbe tornare in due settimanelaaiPianeta

Per quanto riguardaDiaz , tempistiche di recupero ancora non chiare. I controlli di ieri hanno confermato la lesione ai flessori della coscia sinistra, la prossima settimana il fantasista ...Europa League Milan, lista Europa League: dentro Mandzukic, fuori Hauge UN GIORNO FA Più lunghi invece i tempi per rivedere in campoDiaz . Gli esami a cui si è sottoposto il fantasista ...