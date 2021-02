Bari, squadra in ritiro: è la ricetta giusta? (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Bari è sicuramente nel momento più difficile della sua stagione e forse dell’intera gestione De Laurentiis. Il brutto pareggio di ieri pomeriggio contro la Cavese per 1-1 ha mostrato gli strascichi di una serie di risultati per così dire non convincenti dell’ultimo periodo. La squadra si è mostrata poco cattiva e poco combattiva per la conquista di un obiettivo oggettivamente alla portata. I tre punti di ieri sembravano scontati, ma se addirittura un match del genere fa riscontrare delle difficoltà, è il caso di intervenire. Ed è per questo che Romairone ha annunciato il silenzio stampa e il ritiro per la squadra. Ma è la ricetta giusta per superare questo momento così complicato? Il Bari e l’ennesima crisi L’inizio di stagione di questo Bari, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ilè sicuramente nel momento più difficile della sua stagione e forse dell’intera gestione De Laurentiis. Il brutto pareggio di ieri pomeriggio contro la Cavese per 1-1 ha mostrato gli strascichi di una serie di risultati per così dire non convincenti dell’ultimo periodo. Lasi è mostrata poco cattiva e poco combattiva per la conquista di un obiettivo oggettivamente alla portata. I tre punti di ieri sembravano scontati, ma se addirittura un match del genere fa riscontrare delle difficoltà, è il caso di intervenire. Ed è per questo che Romairone ha annunciato il silenzio stampa e ilper la. Ma è laper superare questo momento così complicato? Ile l’ennesima crisi L’inizio di stagione di questo, ...

