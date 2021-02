ATP Cup 2021 | Matteo Berrettini tirato a lucido | due match da top-10 contro Thiem e Monfils E in semifinale…

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 febbraio 2021) A Melbourne, sperando che il Covid-19 non rovini la festa, abbiamo ritrovato ilche avevamo un po’ perso nel 2020. Certo, siamo ancora all’inizio dele ad Antalya la prestazione del romano non era stata esaltante. Nella terra dei canguri e vestendo la maglia della Nazionale, però, il tennista del Bel Paese ha ritrovato la retta via nell’ATP Cup. L’ascesa spaventosa che due anni fa aveva visto protagonista il romano, presente a Londra nelle ATP Finals (primo italiano dopo 41 anni a qualificarsi fra gli otto Maestri), era stata seguita da problematiche fisiche di vario genere.pareva involuto e la brillantezza non c’era nel suo tennis, diventato prevedibile e scarsamente producente. Non è un caso che in Italia le luci della ribalta siano state tutte per il giovane Jannik Sinner, enfant ...