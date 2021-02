ATP 250 Doha | il ritorno di Roger Federer

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Finalmente è ufficiale la data deldiall’attività agonistica. Il tennista svizzero sarà di nuovo in campo – dopo una lunga pausa forzata di 13 mesi – in occasione dell’ATP 250che scatterà l’8 marzo. È stato l’atleta stesso a dare l’annuncio ufficiale all’emittente elvetica SRF. Il numero 5 del ranking mondiale ha affermato che prima di prendere questa decisione ha fatto una lunga riflessione perché voleva trovare il momento giusto per rimettersi in gioco. Il fuoriclasse di Basilea ha dichiarato che ha preferito evitare l’Australian Open perché: “Sarebbe stato un po’ troppo presto per il ginocchio”. Inoltre ritiene che sia opportuno riprendere a misurarsi in una competizione ufficiale partendo da un torneo meno prestigioso perché richiede “un livello diverso di concentrazione e di ...