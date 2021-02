Assaeroporti | “Inserire aeroporti in Recovery Plan | settore strategico per ripresa”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Desta forte preoccupazione il mancato inserimento da parte del Governo degli investimenti aeroportuali nell’ambito del Programma Next Generation Ue. La proposta di Piano nazionale die resilienza approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 12 gennaio non contempla infatti alcun progetto relativo agli”. Così il Vicepresidente vicario di, Fulvio Cavalleri, in audizione sulpresso la commissione Trasporti della Camera insieme ai Vice Presidenti Emilio Bellingardi (Direttore Generale SACBO Aeroporto di Milano Bergamo), Monica Scarpa (Amministratore Delegato Gruppo SAVE, Polo Aeroportuale del Nord Est), Marco Troncone (Amministratore Delegato ADR –di Roma). “Si tratta – rileva Cavalleri – di una ...

Ecco perché " conclude il Vice Presidente Vicario di Assaeroporti - "riteniamo fondamentale che i progetti sviluppati in ambito aeroportuale rientrino nel Recovery. In primis quelli che tendono alla ...
L'associazione degli aeroporti italiani, Assaeroporti, ha comunicato che il numero dei passeggeri ... ed anche lì lo "scoglio" di inserire i dati della propria carta di credito, spingeva molti a venire ...