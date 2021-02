Va in onda il Covid, ricavi di radio e Tv in calo del 10% nei primi sei mesi del 2020. Segnali di recupero dall’estate (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La pandemia Covid ha colpito con forza anche il settore dei media italiani: nel primo semestre del 2020 i ricavi aggregati del comparto sono stati pari a 3,9 miliardi, il 10,7% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo afferma un report dell’Area studi Mediobanca dedicato al settore. Il calo dei ricavi ha colpito soprattutto la radio (-29% sul primo semestre 2019), seguita dalla Tv in chiaro (-14%), mentre ha tenuto la televisione a pagamento (-0,8%). Il calo dei ricavi deriva soprattutto dai mancati proventi della pubblicità, che segnano una riduzione del 24,4% rispetto allo stesso semestre 2019. Nella seconda parte del 2020 non sono però mancati Segnali positivi, iniziati già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) La pandemiaha colpito con forza anche il settore dei media italiani: nel primo semestre delaggregati del comparto sono stati pari a 3,9 miliardi, il 10,7% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo afferma un report dell’Area studi Mediobanca dedicato al settore. Ildeiha colpito soprattutto la(-29% sul primo semestre 2019), seguita dalla Tv in chiaro (-14%), mentre ha tenuto la televisione a pagamento (-0,8%). Ildeideriva soprattutto dai mancati proventi della pubblicità, che segnano una riduzione del 24,4% rispetto allo stesso semestre 2019. Nella secparte delnon sono però mancatipositivi, iniziati già ...

