Una Vita, anticipazioni 4 febbraio: Carchano scopre che Camino sta indagando su di lui (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una Vita, anticipazioni 4 febbraio: ecco gli spoiler di domani. Rosina e Liberto premono perché Susana si fidanzi con Armando. La Rubio si rivolge a Casilda Rosina ci mette una buona parola con Susana, perché acconsenta ad andare al ristorante con Armando, dato che ha capito che ha intenzioni serie con lei. Anche Liberto si augura per il bene della zia che la cosa tra i due vada in porto. Per raggiungere lo scopo, la Rubio chiede una mano a Casilda, ma andrà tutto come spera? Cinta "ingaggia" Camino ed Emilio per indagare su Carchano Come sappiamo, Alfonso affida anche a José una parte nel film, ma ciò insospettisce Cinta. La ragazza decide quindi di chiedere aiuto ad Emilio e a Camino per vederci chiaro sulla faccenda. Susana si reca da Armando … Vorrebbe andarsene, ma poi cambia ...

