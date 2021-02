Ultime Notizie Roma del 03-02-2021 ore 20:10 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio vince la pandemia completare la campagna vaccinale offrire risposte ai problemi quotidiani rilanciare il paese sono le sfide questo uno dei passaggi del breve discorso che il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi ha pronunciato dopo il colloquio con Mattarella sottolineando che la consapevolezza delle emergenze richiede risposte all’altezza della situazione e con questa speranza ha detto risposta all’appello del capo dello Stato draghi che ha accettato l’incarico con la formula della Riserva si è detto fiducioso dal confronto con i partiti con i gruppi parlamentari e le forze sociali affinché emerga unità e capacità di dare una risposta responsabile in uno dei passaggi non ha mancato di ricordare che abbiamo a disposizione le risorse e straordinari dell’Unione ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 febbraio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio vince la pandemia completare la campagna vaccinale offrire risposte ai problemi quotidiani rilanciare il paese sono le sfide questo uno dei passaggi del breve discorso che il Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi ha pronunciato dopo il colloquio con Mattarella sottolineando che la consapevolezza delle emergenze richiede risposte all’altezza della situazione e con questa speranza ha detto risposta all’appello del capo dello Stato draghi che ha accettato l’incarico con la formula della Riserva si è detto fiducioso dal confronto con i partiti con i gruppi parlamentari e le forze sociali affinché emerga unità e capacità di dare una risposta responsabile in uno dei passaggi non ha mancato di ricordare che abbiamo a disposizione le risorse e straordinari dell’Unione ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Roma, nel fine settimana corridoi anti - assembramenti in centro

Corridoi con delimitazioni a Piazza del Popolo per rendere più fluido il transito delle persone ed evitare stazionamenti, controlli al Pincio anche con pattuglie a cavallo di polizia e carabinieri. ...

Draghi, centrodestra diviso. Salvini: 'Lo ascolteremo, ma elezioni siano prima del 2023'

Il centrodestra prova a restare unito. Votare o no la fiducia a Draghi ? A parole, ribadite sia da Meloni che da Salvini, le elezioni restano 'la via maestra', ma per il momento la linea decisa è ...

Coronavirus ultime notizie. Vaccini: Oxford insiste, AstraZeneca funziona a ogni età Il Sole 24 ORE 'Ndrangheta:ex assessore Reggio C. ha iniziato a collaborare

REGGIO CALABRIA, 03 FEB - C'è un nuovo pentito a Reggio Calabria. Si tratta dell'ex assessore comunale Seby Vecchio. La notizia circolava da settimane ma proprio in questi giorni è stata anticipata a ...

Ruba un reperto a Pompei, dopo 50 anni lo restituisce: “Me ne vergogno, scusate!”

Sorpresa per la Soprintendenza Archeologica di Pompei quando è arrivato via posta un frammento di antesissa rubato 50 anni prima. Insieme al reperto, un biglietto di scuse firmato dal ladro. Continua ...

