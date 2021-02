Uccise il vigile Savarino | Nikolic patteggia per i due furti

monikindaaaa : RT @Signorasinasce: Uccise vigile, #Rom ri-scarcerato dai #magistrati nonostante rapine dopo prima scarcerazione. - AnnaP1953 : RT @Signorasinasce: Uccise vigile, #Rom ri-scarcerato dai #magistrati nonostante rapine dopo prima scarcerazione. - Matteo0923 : RT @Signorasinasce: Uccise vigile, #Rom ri-scarcerato dai #magistrati nonostante rapine dopo prima scarcerazione. - saraosalvatore : RT @Signorasinasce: Uccise vigile, #Rom ri-scarcerato dai #magistrati nonostante rapine dopo prima scarcerazione. - RenzoCianchetti : RT @piergiuseppe36: Uccise un vigile, torna libero e compie furti per 200mila euro: il rom evita il carcere e finisce ai domiciliari https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Uccise vigile

Il Giorno

Milano, 3 febbraio 2021 - Patteggia 3 anni e 2 mesi per due furti in abitazioni Remi Nikolic , il 26enne che ha già scontato la condanna per aver travolto e ucciso, il 12 gennaio 2012 a Milano, ...Il marito Michele Buoninconti ,del fuoco, venne arrestato per omicidio e poi condannato in via definitiva a 30 anni di carcere . Intercettato, diceva ai figli di aver dedicato 18 anni della ...Ancora minorenne travolse in suv l'agente di Polizia locale: ora prende 3 anni e due mesi per i colpi realizzati dopo aver scontato l'omicidio ...È stato lui, è sempre lui, chi altri può essere se non lui? Perché lui, prima di farlo, lo pensa e lo proclama ai quattro venti. Poi i giornali scrivono «era stata più volte minacciata», ma non è nepp ...