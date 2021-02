Tutta scena – Il teatro in camera, Gabriele Lavia porta su TvLoft il suo monologo ‘Sogno di un uomo ridicolo’ (Di giovedì 4 febbraio 2021) ‘Tutta scena – il teatro in camera’, il nuovo progetto realizzato in esclusiva su TvLoft (www.TvLoft.it), inizia con un attore e uno spettacolo d’eccezione: Gabriele Lavia inaugura la stagione con il suo cavallo di battaglia ‘Sogno di un uomo ridicolo’, opera di Fëdor Dostoevskij scritta nel 1876. “La prima volta lo lessi a degli amici, a 18 anni, non ero neanche un attore”, racconta lo stesso Lavia. Si tratta della storia di un uomo che, abbandonato da tutti, ripercorre in un viaggio onirico la sua vita e quel senso di estraneità che l’ha sempre caratterizzata. Giunto all’età di 46 anni, il protagonista dell’opera di Dostoevskij vuole mettere in pratica un’idea che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) ‘– ilin’, il nuovo progetto realizzato in esclusiva su(www..it), inizia con un attore e uno spettacolo d’eccezione:inaugura la stagione con il suo cavallo di battagliadi un, opera di Fëdor Dostoevskij scritta nel 1876. “La prima volta lo lessi a degli amici, a 18 anni, non ero neanche un attore”, racconta lo stesso. Si tratta della storia di unche, abbandonato da tutti, ripercorre in un viaggio onirico la sua vita e quel senso di estraneità che l’ha sempre caratterizzata. Giunto all’età di 46 anni, il protagonista dell’opera di Dostoevskij vuole mettere in pratica un’idea che ha ...

ilfattovideo : Tutta scena – Il teatro in camera, Gabriele Lavia porta su TvLoft il suo monologo ‘Sogno di un uomo ridicolo’ - periodramaz : rispondo solo a questo per ora magari dopo faccio gli altri, la 4x06 tutta ogni singola scena - hanniegron : @suungrise in realtà sono un hate account la mia è tutta scena - monicamondini : Anche i miei vicino litigano ogni sabato come pazzi. L'altra notte è arrivata la polizia. Probabilmente l' ha chiam… - souIsvn : it's gonna hurt so bad non vedo l'ora di vedere quella scena versione animata e piangere con tutta me stessa grazie in anticipo given movie -