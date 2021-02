Traffico Roma del 03-02-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalle redazione in studio Daniele guerrisi aNord code sulla Cassia a partire dal raccordo fino a via di Grottarossa in direzione del centro città trafficata anche via Aurelia Antica tra la via Aurelia è largo Don Guanella in direzione di via Leone XIII possibili difficoltà di circolazione per lavori di potatura su via della Camilluccia in prossimità di via Dei Gandolfirallentato sul lungotevere tra Castel Sant’Angelo e Trastevere verso Porta Portese sulla via Ardeatina restringimento di carreggiata per lavori tra via di Tor Pagnotta di nella fascia oraria dalle 10 alle 17 quindi inevitabili incolonnamenti lavori sul manto stradale lungo viale Palmiro Togliatti chiuso fino alle 23 tra via dei Pioppi la via Casilina verso la Tuscolana code per lavori sul viadotto della ...