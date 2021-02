Scuola | Turi Uil | ‘con quanto speso in banchi avrebbero assunto 15mila persone’

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 2 feb. (Adnkronos) – Tornano alla ribalta delle polemiche ia rotelle, ritirati dalle scuole in Veneto perché causa di mal di schiena: “Partendo dal presupposto che ia rotelle sono arredi innovativi che hanno un loro perché in situazioni particolari, qui il problema è stato a monte: L’avere pensato di potere risolvere le criticità conseguenti alla pandemia investendo in arredi anziché persone, docenti, personale scolastico”. Lo dice all’Adnkronos, Pino, segretario generale di Uilricordando che con nuove assunzioni “si sarebbe potuto ridurre il numero di alunni per classe”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... i banchi "innovativi" sono finiti nel mirino della Uil. Come evidenziato dal segretario Pino, con la cifra investiva per questi acquisti il Governo guidato da Giuseppe Conte avrebbe ...Banchi a rotelle,(Uil): 'Con quanto si è speso si potevano assumere 16 mila persone'SASSARI. È come se qualcuno avesse rialzato il volume dopo tre mesi di silenzio. La ripresa delle lezioni in presenza e il rientro degli studenti in classe ha restituito ai paesi e alle città quel sot ...Il segretario della Uil Scuola ha quantificato come il Governo, invece di investire sui banchi e sugli arredi, con le stesse cifre avrebbe potuto assumere migliaia e migliaia di lavoratori ...