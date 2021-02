Sci alpino, Goggia: “Ora sono serena e contenta di ripartire, ci rivediamo presto” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Oggi mi sono svegliata serena e contenta di ripartire. Ci rivediamo presto sulla neve e sugli sci”. Sofia Goggia, in un video diffuso sui social, ringrazia per i tanti messaggi di affetto ricevuti in questi giorni, dopo la frattura del piatto tibiale del ginocchio destro che le impedirà di partecipare ai prossimi Mondiali di Cortina. “Ho sentito l’empatia di tutti coloro che mi hanno mandato messaggi di solidarietà e pronta guarigione, il vostro affetto mi inorgoglisce e mi rende molto fiera – ha proseguito la bergamasca – Mi avete fatto sentire molto amata e vi ringrazio. Quando stavo rientrando a Milano in elicottero, al pensiero che non sarei stata al cancelletto di partenza dei Mondiali per rappresentare la mia nazione, è stata tosta – confessa la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Oggi misvegliatadi. Cisulla neve e sugli sci”. Sofia, in un video diffuso sui social, ringrazia per i tanti messaggi di affetto ricevuti in questi giorni, dopo la frattura del piatto tibiale del ginocchio destro che le impedirà di partecipare ai prossimi Mondiali di Cortina. “Ho sentito l’empatia di tutti coloro che mi hanno mandato messaggi di solidarietà e pronta guarigione, il vostro affetto mi inorgoglisce e mi rende molto fiera – ha proseguito la bergamasca – Mi avete fatto sentire molto amata e vi ringrazio. Quando stavo rientrando a Milano in elicottero, al pensiero che non sarei stata al cancelletto di partenza dei Mondiali per rappresentare la mia nazione, è stata tosta – confessa la ...

Sci alpino, le parole di Sofia Goggia dopo il brutto infortunio di domenica scorsa: "Ora sono serena e contenta di ripartire, ci rivediamo presto" ...

