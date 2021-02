Sci alpino, Brignone: “A Cortina farò il massimo” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Vincere la coppa del mondo è stato un sogno, qualcosa di incredibile. Ai Mondiali di Cortina proverò a dare il massimo, sono molto orgogliosa che questo evento si disputi nel mio Paese. Fisicamente sto bene, e cercherò di fare il meglio. I Mondiali sono un evento differente dalla Coppa del Mondo“. Lo ha dichiarato la sciatrice azzurra Federica Brignone a margine del Global Sports Week, forum annuale internazionale che riunisce leaders dello sport, business, cultura, media, istituzioni e società. Poi ancora: “Spero che la gente si interesse allo sci e sia di stimolo per i giovani“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Vincere la coppa del mondo è stato un sogno, qualcosa di incredibile. Ai Mondiali diproverò a dare il, sono molto orgogliosa che questo evento si disputi nel mio Paese. Fisicamente sto bene, e cercherò di fare il meglio. I Mondiali sono un evento differente dalla Coppa del Mondo“. Lo ha dichiarato la sciatrice azzurra Federicaa margine del Global Sports Week, forum annuale internazionale che riunisce leaders dello sport, business, cultura, media, istituzioni e società. Poi ancora: “Spero che la gente si interesse allo sci e sia di stimolo per i giovani“. SportFace.

