Scandicci-Schwerin orario, tv, programma, streaming Champions League volley (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Scandicci è pronta a tornare in campo, questa sera alle ore 20.00, per il quarto match di Champions League contro le tedesche dello Schwerin. Si tratta di un incrocio molto importante per gli equilibri del Gruppo A. Le ragazze di Massimo Barbolini, infatti, sono attualmente in vetta con 9 punti, a sole 3 lunghezze le avversarie odierne. Scandicci si affiderà in fase offensiva alla potenza e alla tecnica di Magdalena Stysiak, Elena Pietrini e Megan Courtney, oltre che all’estro di Ofelia Malinov in regia. Lo Schwerin punterà in particolar modo sulle qualità di Hayley Spelman, Greta Szakmary e Lina Alsmeier. Nelle gare di ieri Scandicci ha ceduto il passo a Busto Arsizio mentre le tedesche hanno vinto, con non poca fatica, contro le polacche del Rzeszow. Nella partita ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021)è pronta a tornare in campo, questa sera alle ore 20.00, per il quarto match dicontro le tedesche dello. Si tratta di un incrocio molto importante per gli equilibri del Gruppo A. Le ragazze di Massimo Barbolini, infatti, sono attualmente in vetta con 9 punti, a sole 3 lunghezze le avversarie odierne.si affiderà in fase offensiva alla potenza e alla tecnica di Magdalena Stysiak, Elena Pietrini e Megan Courtney, oltre che all’estro di Ofelia Malinov in regia. Lopunterà in particolar modo sulle qualità di Hayley Spelman, Greta Szakmary e Lina Alsmeier. Nelle gare di ieriha ceduto il passo a Busto Arsizio mentre le tedesche hanno vinto, con non poca fatica, contro le polacche del Rzeszow. Nella partita ...

vitasportivait : ?? #Volley | #CLVolleyW ???? Busto Arsizio ???? vince il derby di Champions! Contro pronostico le Farfalle vincono il… - Barcalcio : RT @UYBAvolley: ?? Champions League in tv: ?? Mar 2 ore 17: Scandicci - UYBA - Raisport+ HD e Sky Sport 1 ?? Mer 3 ore 17: Rzeszow - UYBA - Sk… - sportface2016 : #volley #CLVolleyW #Scandicci-#Schwerin in tv: ecco data, orario e come vedere la sfida di Champions League femmi… - UYBAvolley : ?? Champions League in tv: ?? Mar 2 ore 17: Scandicci - UYBA - Raisport+ HD e Sky Sport 1 ?? Mer 3 ore 17: Rzeszow - U… -