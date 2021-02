Salvini: «Rispetto Mattarella, ma mi cascano le braccia se sento che ti ammali se vai a votare…» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il centrodestra non andrà in ordine sparso. Compatti fino all’ultimo. Lo dice chiaramente Matteo Salvini, a Omnibus su la7. Anche di fronte all’opzione Draghi. Che indubbiamente rappresenta uno tsunami, un rimescolamento delle carte. Si può dire no all’ex governatore della Bce e di Bankitalia? Certo che sì. Oppure si può accettare un esecutivo di ‘alto profilo’ a patto che… “Nel centrodestra in queste settimane ci siamo mossi compatti e continueremo a muoverci compatti“. Salvini: il centrodestra si muoverà compatto La risposta dunque sarà univoca. Anche se Forza Italia ancora non si è espressa chiaramente. Il leader leghista conferma l’attacco fatto a caldo al Colle sulla pandemia come ostacolo alle urne. “Porto enorme Rispetto per il Presidente della Repubblica – ha detto – ma quando ieri sera ho sentito che se vai a votare ti ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il centrodestra non andrà in ordine sparso. Compatti fino all’ultimo. Lo dice chiaramente Matteo, a Omnibus su la7. Anche di fronte all’opzione Draghi. Che indubbiamente rappresenta uno tsunami, un rimescolamento delle carte. Si può dire no all’ex governatore della Bce e di Bankitalia? Certo che sì. Oppure si può accettare un esecutivo di ‘alto profilo’ a patto che… “Nel centrodestra in queste settimane ci siamo mossi compatti e continueremo a muoverci compatti“.: il centrodestra si muoverà compatto La risposta dunque sarà univoca. Anche se Forza Italia ancora non si è espressa chiaramente. Il leader leghista conferma l’attacco fatto a caldo al Colle sulla pandemia come ostacolo alle urne. “Porto enormeper il Presidente della Repubblica – ha detto – ma quando ieri sera ho sentito che se vai a votare ti ...

