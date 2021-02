Mass Effect Legendary Edition per PC, rivelati i requisiti minimi e consigliati (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo un periodo di rumor, nella giornata di ieri BioWare ha finalmente annunciato la data di uscita di Mass Effect Legendary Edition e ora, grazie alla pagina Steam del gioco, possiamo dare uno sguardo ai requisiti minimi e consigliati. Le specifiche minime per il gioco sono una CPU Intel i5 3570 o AMD FX-8350, mentre gli utenti devono avere 8 GB di RAM. Sul fronte della scheda grafica, i giocatori hanno bisogno di una GTX 760 se hanno hardware Nvidia e di un AMD 7970 o R9280X se utilizzano schede grafiche AMD. Avranno inoltre anche bisogno di un minimo di 2 GB di memoria video. Le specifiche consigliate per il gioco sono una CPU Intel i7-7700 o AMD Ryzen 7 3700X, mentre EA afferma che è meglio avere una scheda Nvidia GTX 1070 o RTX 200 o una CPU Radeon Vega 56. Tra i ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo un periodo di rumor, nella giornata di ieri BioWare ha finalmente annunciato la data di uscita die ora, grazie alla pagina Steam del gioco, possiamo dare uno sguardo ai. Le specifiche minime per il gioco sono una CPU Intel i5 3570 o AMD FX-8350, mentre gli utenti devono avere 8 GB di RAM. Sul fronte della scheda grafica, i giocatori hanno bisogno di una GTX 760 se hanno hardware Nvidia e di un AMD 7970 o R9280X se utilizzano schede grafiche AMD. Avranno inoltre anche bisogno di un minimo di 2 GB di memoria video. Le specifiche consigliate per il gioco sono una CPU Intel i7-7700 o AMD Ryzen 7 3700X, mentre EA afferma che è meglio avere una scheda Nvidia GTX 1070 o RTX 200 o una CPU Radeon Vega 56. Tra i ...

