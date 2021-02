Incarico a Draghi | «Momento difficile | fiducioso che emerga unità» Incontro con Conte Grillo | leali all’ex premier M5s spaccato e maggioranza da costruire

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) ll presidente della Repubblica ha conferitopresidente della Bce l'di costituire un nuovo esecutivo.ha accettato con riserva.ha accettato con riserva. La scioglierà al termine delle consultazioni. La cartagiocata dal capo dello Stato dopo il nulla di fatto dell'esploratore' Roberto Fico è l'ultima prima della deriva elettorale, ma scuote la politica., no a. M5s verso una spaccatura interna. Per Meloni «è meglio il voto», Salvini avverte: «No pregiudizi suma orizzonte è voto». Apre Forza Italia, che ricorda la “stima antica” tra Berlusconi e l'ex presidente della Bce. Renzi plaude a Mattarella. Zingaretti attacca Iv e dichiara che il Pd è ...

Più plausibile, però, un approdo agli Affari europei,ricoperto da Moavero Milanesi nei ... Un posto nel governoè dato quasi per certo, salvo ripensamenti. Difficile, invece, la ...Marioha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'di formare un nuovo governo. L'ex presidente della BCE ha accettato, come da prassi, con riserva. BTP e spread in ...Il presidente della Repubblica chiama, il presidente del Consiglio in pectore risponde. Dopo il discorso di Sergio Mattarella di martedì 2 al termine delle consultazioni (fallite) affidate al presiden ...Il conduttore Rai e l'ex presidente della Banca Centrale Europea si conoscono da ragazzini: erano compagni di scuola ...