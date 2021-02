Hockey ghiaccio, i Mondiali Top Division 2021 si svolgeranno a Riga in sede unica (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si disputerà integralmente a Riga, in Lettonia, il Campionato Mondiale Top Division 2021 di Hockey su ghiaccio maschile dal 21 maggio al 6 giugno 2021. È arrivata quest’oggi l’ufficialità da parte del consiglio direttivo della IIHF,due settimane dopo la decisione di non ospitare a Minsk (in Bielorussia) uno dei due gironi della rassegna iridata. La federazione internazionale aveva sul tavolo altre due opzioni (Herning e Bratislava) per l’organizzazione del secondo round robin, ma alla fine ha scelto di ospitare l’intera manifestazione in una sede unica. “Come abbiamo detto sin dall’inizio rispettiamo e rispetteremo ogni decisione assunta dalla IIHF. Siamo convinti che, alla luce della pandemia da Covid-19 ancora in corso, disputare il Mondiale in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si disputerà integralmente a, in Lettonia, il Campionato Mondiale Topdisumaschile dal 21 maggio al 6 giugno. È arrivata quest’oggi l’ufficialità da parte del consiglio direttivo della IIHF,due settimane dopo la decisione di non ospitare a Minsk (in Bielorussia) uno dei due gironi della rassegna iridata. La federazione internazionale aveva sul tavolo altre due opzioni (Herning e Bratislava) per l’organizzazione del secondo round robin, ma alla fine ha scelto di ospitare l’intera manifestazione in una. “Come abbiamo detto sin dall’inizio rispettiamo e rispetteremo ogni decisione assunta dalla IIHF. Siamo convinti che, alla luce della pandemia da Covid-19 ancora in corso, disputare il Mondiale in ...

