Gruppo Cassa Centrale: al via Prestipay, la società di Credito al consumo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Altro passo del Gruppo Cassa Centrale nel consolidamento dell’offerta di prodotti e servizi a disposizione delle BCC – Casse Rurali – Raiffeisenkassen del Gruppo. Il nuovo anno si apre con una importante novità: l’avvio dell’operatività di Prestipay S.p.A, nuova società del Gruppo che – si legge nella nota – “segna il traguardo di una partnership industriale iniziata già nel 2018 tra Cassa Centrale Banca e Deutsche Bank con un importante accordo commerciale e distributivo”. Prestipay S.p.A. – controllata da Cassa Centrale Banca con il 60% e partecipata da Deutsche Bank con il 40% – è presieduta da Diego Ballardini Margonari e diretta da Paolo Massarutto, che ha ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) – Altro passo delnel consolidamento dell’offerta di prodotti e servizi a disposizione delle BCC – Casse Rurali – Raiffeisenkassen del. Il nuovo anno si apre con una importante novità: l’avvio dell’operatività diS.p.A, nuovadelche – si legge nella nota – “segna il traguardo di una partnership industriale iniziata già nel 2018 traBanca e Deutsche Bank con un importante accordo commerciale e distributivo”.S.p.A. – controllata daBanca con il 60% e partecipata da Deutsche Bank con il 40% – è presieduta da Diego Ballardini Margonari e diretta da Paolo Massarutto, che ha ...

settesere : Gruppo Cassa Ravenna, sul mercato una nuova carta di credito dedicata a Dante #settesere #news - Toni_ct_1 : RT @debra_hhh: Stanotte ho sognato che ero in un grande negozio. Pagato in cassa stavo per uscire, quando da fuori arrivava un gruppo di ra… - debra_hhh : Stanotte ho sognato che ero in un grande negozio. Pagato in cassa stavo per uscire, quando da fuori arrivava un gru… - frustametafora : RT @anna_mitica: @frustametafora SACE, società del Gruppo Cdp (Cassa Depositi e Prestiti controllata dal MEF) specializzata nell'export cre… - Confidi2014 : ?????? ?????? ?????? ?????? ?????????????? ?????????????????? ?? ??????????????????????? Scopri le opportunità che Confidare, in sinergia con Gruppo Cass… -