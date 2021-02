Grillo ai suoi: «Compatti e leali a Conte». Nel 2014 definiva Draghi una «Mary Poppins un po’ suonata» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il “no” di Vito Crimi a un governo guidato da Mario Draghi trova la benedizione di Beppe Grillo. Il fondatore del M5s, secondo quanto apprende l’Adnkronos, ha detto ai suoi: «leali a Conte, no al governo tecnico guidato da Draghi». Poche parole ma chiare che non lasciano spazio a interpretazioni, anche se sulla fiducia all’ex governatore della Bce il M5s rischia di spaccarsi. Senza i voti del Movimento, un governo a guida Draghi avrebbe bisogno di un sostegno dai banchi del centrodestra, e da Matteo Salvini in particolare che non l’ha escluso. Cosa diceva Grillo di Draghi nel 2014 Di Draghi, Grillo aveva già parlato nel settembre 2014 dalle pagine del suo blog, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il “no” di Vito Crimi a un governo guidato da Mariotrova la benedizione di Beppe. Il fondatore del M5s, secondo quanto apprende l’Adnkronos, ha detto ai: «, no al governo tecnico guidato da». Poche parole ma chiare che non lasciano spazio a interpretazioni, anche se sulla fiducia all’ex governatore della Bce il M5s rischia di spaccarsi. Senza i voti del Movimento, un governo a guidaavrebbe bisogno di un sostegno dai banchi del centrodestra, e da Matteo Salvini in particolare che non l’ha escluso. Cosa dicevadinelDiaveva già parlato nel settembredalle pagine del suo blog, ...

HuffPostItalia : Grillo ai suoi: 'Compatti e leali a Conte, no al governo Draghi' - Adnkronos : #Governo, @beppe_grillo ai suoi: 'Leali a #Conte, no a Draghi' - DiniMillo986 : RT @Adnkronos: #Governo, @beppe_grillo ai suoi: 'Leali a #Conte, no a Draghi' - ninabecks1 : RT @HuffPostItalia: Grillo ai suoi: 'Compatti e leali a Conte, no al governo Draghi' - Pierpier812 : @Adnkronos @beppe_grillo Grillo è un dittatore pagliaccio, i suoi seguaci sono delle capre!!! -