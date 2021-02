Governo: Zingaretti, ‘Draghi apre fase nuova, ora incontro con M5S e Leu’ (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) – ‘Con l’incarico a Mario Draghi si apre una fase nuova che può portare il Paese fuori dall’incertezza creata da una crisi irresponsabile e assurda. Siamo pronti a contribuire con le nostre idee a questa sfida”. Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti in una nota. La sfida “per fermare la pandemia, per concludere la campagna vaccinale, per un nuovo modello di sviluppo basato sulla sostenibilità ambientale e sociale, sulla difesa e sul rilancio di una forte collocazione europeista dell’Italia, che in questi mesi abbiamo riconquistato”. “Bisogna puntare a una fase di investimenti e crescita, ora possibile con il Next Generation Eu, attenta all’inclusione e ai diritti delle persone, per realizzare le riforme istituzionali di cui il Paese ha urgente bisogno. Ancora una volta è ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) – ‘Con l’incarico a Mario Draghi siunache può portare il Paese fuori dall’incertezza creata da una crisi irresponsabile e assurda. Siamo pronti a contribuire con le nostre idee a questa sfida”. Così il segretario del Pd Nicolain una nota. La sfida “per fermare la pandemia, per concludere la campagna vaccinale, per un nuovo modello di sviluppo basato sulla sostenibilità ambientale e sociale, sulla difesa e sul rilancio di una forte collocazione europeista dell’Italia, che in questi mesi abbiamo riconquistato”. “Bisogna puntare a unadi investimenti e crescita, ora possibile con il Next Generation Eu, attenta all’inclusione e ai diritti delle persone, per realizzare le riforme istituzionali di cui il Paese ha urgente bisogno. Ancora una volta è ...

riotta : Nella partita a poker del governo tra Renzi, Conte, Grillo e Zingaretti cominciano le ultime mani, quando chi ha pa… - RaffaeleFitto : #Renzi dà il ben servito a #Fico #Zingaretti #DiMaio Mandato esplorativo fallito! Non c'è una maggioranza in grado… - fattoquotidiano : Governo, Zingaretti: “Trappola di Renzi? Fiducioso tutti siano sinceri. Conte e Gualtieri intoccabili? Non va nemme… - zazoomblog : Governo: Zingaretti ‘Draghi apre fase nuova ora incontro con M5S e Leu’ - #Governo: #Zingaretti #‘Draghi #nuova - RadiukRaiko : Stai a vedere che dopo il Governo # #Salvini -Grillo, #Grillo -#Zingaretti, ora abbiamo il governo Salvini-Zingaretti? -