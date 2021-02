**Governo: Salvini, 'mi metto in gioco con progetto chiaro a prescindere da Lega'** (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Rispetto ad un ipotetico governo di Mario Draghi, "se c'è un progetto sono disposto a mettermi in gioco a prescindere dagli interessi della Lega, se c'è una squadra all'altezza e un progetto chiaro, se ci sono le condizioni partecipiamo assolutamente". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Otto e mezzo' su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - Rispetto ad un ipotetico governo di Mario Draghi, "se c'è unsono disposto a mettermi indagli interessi della, se c'è una squadra all'altezza e un, se ci sono le condizioni partecipiamo assolutamente". Lo ha affermato il segretario della, Matteo, ospite di 'Otto e mezzo' su La7.

