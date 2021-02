Governo: Salvini, 'Draghi persona di spessore, non vado a porre condizioni' (2) (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Cambiamo tutti è cambiato anche lui -ha detto ancora Salvini riferendosi a Draghi- il Draghi che fa scudo al sistema Italia mettendosi anche a discutere con i banchieri tedeschi e i banchieri francesi è un conto; il Draghi che ai tempi del Governo Berlusconi mandò la lettera al Governo italiano su mandato di altri era un altro conto". All'epoca, è stato ricordato a Salvini, il governatore della Bce era Jean Claude Trichet, mentre Draghi sarebbe subentrato di lì a pochi mesi. "C'era la doppia firma", ha replicato Salvini. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Cambiamo tutti è cambiato anche lui -ha detto ancorariferendosi a- ilche fa scudo al sistema Italia mettendosi anche a discutere con i banchieri tedeschi e i banchieri francesi è un conto; ilche ai tempi delBerlusconi mandò la lettera alitaliano su mandato di altri era un altro conto". All'epoca, è stato ricordato a, il governatore della Bce era Jean Claude Trichet, mentresarebbe subentrato di lì a pochi mesi. "C'era la doppia firma", ha replicato

