GF Vip 5, Dayane Mello abbandona dopo la morte del fratello? Ecco cosa ha deciso (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una tragedia si è abbattuta su Dayane Mello e la concorrente del GF VIP 5 ha deciso se proseguire il cammino nel reality. Attraverso un comunicato, suo fratello Juliano ha annunciato la morte del fratello minore Lucas. Il tutto è stato riportato dalla pagina ufficiale della showgirl brasiliana che, in questi minuti, è stata informata della tragedia dagli autori del Grande fratello Vip. La produzione ha naturalmente chiesto se la concorrente volesse abbandonare il gioco, ma pare che la risposta sia stata negativa. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa è successo. Grande fratello Vip 5 news: è morto il fratello di Dayane Mello In queste ore, la pagina ufficiale di ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Una tragedia si è abbattuta sue la concorrente del GF VIP 5 hase proseguire il cammino nel reality. Attraverso un comunicato, suoJuliano ha annunciato ladelminore Lucas. Il tutto è stato riportato dalla pagina ufficiale della showgirl brasiliana che, in questi minuti, è stata informata della tragedia dagli autori del GrandeVip. La produzione ha naturalmente chiesto se la concorrente volessere il gioco, ma pare che la risposta sia stata negativa. Andiamo a scoprire nel dettaglioè successo. GrandeVip 5 news: è morto ildiIn queste ore, la pagina ufficiale di ...

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - lillydessi : GF Vip, muore il fratello 27enne di Dayane Mello mentre lei si trova ancora nella casa di Cinecittà - heartbreakgvrI : RT @GrandeFratello: Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - StoferTV : RT @GrandeFratello: Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - SermonetaFutura : RT @GrandeFratello: Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP -