Draghi | accettare l’incarico “con riserva” | cosa significa

Mario Draghi è il nuovo presidente del Consiglio incaricato di formare il nuovo governo. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli ha affidato l'incarico dopo il naufragio di un possibile Conte ter. L'ex presidente della Bce (Banca centrale europea), ha accettato con riserva: "Rispondo positivamente all'appello del presidente della Repubblica", ha detto subito dopo l'incontro col capo di Stato. Ma cosa significa 'accettare con riserva' l'incarico? È una formula di rito, significa che l'incaricato dopo un breve giro di consultazioni si reca nuovamente dal capo dello Stato per sciogliere, positivamente o negativamente, la riserva. Quindi accetta o rifiuta l'incarico di formare il governo.

