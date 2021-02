Dati COVID in FVG. 3 febbraio 2020 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.502 tamponi molecolari sono stati rilevati 499 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,86%. Sono inoltre 3.195 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 193 casi (6,04%). I decessi registrati sono 17, a cui si aggiungono 10 pregressi di data antecedente il 28 gennaio; i ricoveri nelle terapie intensive sono 63 mentre quelli in altri reparti scendono a 561. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.471, con la seguente suddivisione territoriale: 564 a Trieste, 1.196 a Udine, 547 a Pordenone e 164 a Gorizia. I totalmente guariti sono 53.371, i clinicamente guariti salgono a 1.591, mentre le persone in isolamento scendono a 10.556. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 68.613 ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.502 tamponi molecolari sono stati rilevati 499 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,86%. Sono inoltre 3.195 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 193 casi (6,04%). I decessi registrati sono 17, a cui si aggiungono 10 pregressi di data antecedente il 28 gennaio; i ricoveri nelle terapie intensive sono 63 mentre quelli in altri reparti scendono a 561. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.471, con la seguente suddivisione territoriale: 564 a Trieste, 1.196 a Udine, 547 a Pordenone e 164 a Gorizia. I totalmente guariti sono 53.371, i clinicamente guariti salgono a 1.591, mentre le persone in isolamento scendono a 10.556. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 68.613 ...

