Covid 19, pressing del Governo su Aifa per il via libera agli anticorpi monoclonali (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Vaccino Covid 19: le cose da sapere guarda le foto ll via libera agli anticorpi monoclonali anti Covid 19 potrebbe essere imminente nel nostro Paese. Questa terapia, già in uso con successo negli Stati Uniti d’America – è stata utilizzata per curare dal Covid 19 l’ex presidente americano Donald Trump – potrebbe avere a breve il via libera anche nel nostro Paese. L’approvazione dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) dovrebbe avvenire entro poche ore da adesso, sollecitata anche dal ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Vaccino19: le cose da sapere guarda le foto ll viaanti19 potrebbe essere imminente nel nostro Paese. Questa terapia, già in uso con successo negli Stati Uniti d’America – è stata utilizzata per curare dal19 l’ex presidente americano Donald Trump – potrebbe avere a breve il viaanche nel nostro Paese. L’approvazione dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) dovrebbe avvenire entro poche ore da adesso, sollecitata anche dal ...

pier4nic8 : @matteosalvinimi Non votate fiducia a Draghi. Pressing duro su Mattarella, sta rovinando l'Italia. Non ha le palle… - infoitsalute : Covid, pressing del governo sull’Aifa: “Via libera al più presto agli anticorpi monoclonali” - CCanadese : RT @CCanadese: Vaccinazioni in ritardo, governo federale nella bufera - A64Arena : Anticorpi monoclonali Covid, pressing Speranza su Aifa - SonSempreIoEh : pensate davvero che l'aifa abbia bisogno del piccolo robertino che gli mette fretta? e sulla base di cosa robertino… -