Che Tempo Che Fa: Barack Obama sarà ospite da Fabio Fazio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Che Tempo Che Fa, programma di varietà condotto da Fabio Fazio, ha l'attenzione del suo pubblico italiano. Il conduttore, attraverso i canali social network personali e della trasmissione, ha annunciato che domenica 7 febbraio, Barack Obama sarà l'ospite d'onore della puntata. Barack Obama sarà ospite a «Che Tempo Che Fa» di Fabio Fazio Il conduttore attraverso i propri canali social ha annunciato che domenica 7 Febbraio 2021, durante la puntata settimana del programma in onda su Rai 3, sarà ospite il 44esimo presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Sicuramente una sorpresa che fa ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 3 febbraio 2021) CheChe Fa, programma di varietà condotto da, ha l'attenzione del suo pubblico italiano. Il conduttore, attraverso i canali social network personali e della trasmissione, ha annunciato che domenica 7 febbraio,l'd'onore della puntata.a «CheChe Fa» diIl conduttore attraverso i propri canali social ha annunciato che domenica 7 Febbraio 2021, durante la puntata settimana del programma in onda su Rai 3,il 44esimo presidente degli Stati Uniti,. Sicuramente una sorpresa che fa ...

