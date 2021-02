Carla | Alessandra Mastronardi interpreterà l’iconica ballerina

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)indosserà i panni dellaitalianaFracci, nel film autobiografico prodotto dalla Rai. Sono iniziate le riprese di, primo film autobiografico dedicato aFracci, la più grandeitaliana di tutti i tempi.indosserà i panni della, nella pellicola liberamente ispirata all’autobiografia dell’ètoile “Passo dopo passo – La mia storia”, edita da Mondadori.è una coproduzione Rai Fiction – Anele, diretto da Emanuele Imbucci e prodotto da Gloria Giorgianni con Fabio Scamoni, in onda prossimamente su Rai1.: novità sul film con...

Agenzia_Ansa : Sono iniziate a Roma le riprese di 'Carla' con Alessandra Mastronardi nel ruolo di Carla Fracci, il primo film tv s… - MariaElenaCapo2 : RT @alemastronardif: Aggiungiamo alla nostra collezione privata un'altra foto del ciak del Film TV 'Carla', che Alessandra Mastronardi sta… - BarbaraProcop10 : RT @APAudiovisivi: Sono iniziate a Roma le riprese di “Carla” con Alessandra Mastronardi nel ruolo di Carla Fracci?? Una coproduzione @Anel… - Profilo3Marco : RT @repubblica: L'allieva sulle punte: Alessandra Mastronardi sarà Carla Fracci - EleGiov : Carla: Alessandra Mastronardi sarà Carla Fracci nel film Rai -

Ultime Notizie dalla rete : Carla Alessandra

15.12 - 'È assolutamente prematuro dire no a Draghi', dice la deputata M5SRuocco, ... Lo afferma la senatrice del MoVimento 5 StelleMaiorino. 15.02 - 'È fondamentale che Pd, M5S e Leu ..., conMastronardi (34 anni), ce la racconterà. Una coproduzione Rai Fiction - Anele, diretto da Emanuele Imbucci e prodotto da Gloria Giorgianni con Fabio Scamoni, il film andrà in ...Carla, in arrivo prossimamente su Rai 1 il film su Carla Fracci, la "prima ballerina assoluta", con Alessandra Mastronardi.Alessandra Mastronardi indosserà i panni della ballerina italiana Carla Fracci, nel film autobiografico prodotto dalla Rai.