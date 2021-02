Beppe Grillo contro il governo Draghi: “Restare compatti e leali a Giuseppe Conte” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Beppe Grillo appare contrario alla formazione di un governo tecnico con a capo Mario Draghi: “Restiamo fedeli a Giuseppe Conte”. Secondo l’Adnkronos, la posizione di Beppe Grillo su Mario Draghi sarebbe netta e decisa: “Restare compatti e leali a Giuseppe Conte, no a un governo tecnico guidato da Mario Draghi”. Il garante del Movimento 5 L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 3 febbraio 2021)appare contrario alla formazione di untecnico con a capo Mario: “Restiamo fedeli a”. Secondo l’Adnkronos, la posizione disu Mariosarebbe netta e decisa: “, no a untecnico guidato da Mario”. Il garante del Movimento 5 L'articolo NewNotizie.it.

