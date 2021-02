Bari-Cavese: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Bari-Cavese, sfida in programma oggi alle 17:30, valevole per la 22° giornata del campionato di Serie C – Girone C. IL MOMENTO DEL Bari La sconfitta per 2-1 contro il Teramo di Mister Paci ha probabilmente messo fine ai sogni dei pugliesi di rimontare la Ternana prima in classifica, ormai a +11 sul secondo posto. Gli uomini di Auteri, complice anche l’inferiorità numerica hanno infatti dovuto arrendersi agli abruzzesi che, grazie alla doppietta di Bombagi, hanno interrotto la striscia di 9 risultati utili consecutivi (6 vittorie e 3 pareggi) dei galletti che hanno riassaporato l’amaro gusto di una sconfitta che mancava dall’1-3 con la Ternana del 15 novembre scorso (11° giornata). La promozione diretta in Serie B è ormai andata, pertanto non resta che difendere il secondo posto per giocarsi il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, sfida in programma oggi alle 17:30, valevole per la 22° giornata del campionato di Serie C – Girone C. IL MOMENTO DELLa sconfitta per 2-1 contro il Teramo di Mister Paci ha probabilmente messo fine ai sogni dei pugliesi di rimontare la Ternana prima in classifica, ormai a +11 sul secondo posto. Gli uomini di Auteri, complice anche l’inferiorità numerica hanno infatti dovuto arrendersi agli abruzzesi che, grazie alla doppietta di Bombagi, hanno interrotto la striscia di 9 risultati utili consecutivi (6 vittorie e 3 pareggi) dei galletti che hanno riassaporato l’amaro gusto di una sconfitta che mancava dall’1-3 con la Ternana del 15 novembre scorso (11° giornata). La promozione diretta in Serie B è ormai andata, pertanto non resta che difendere il secondo posto per giocarsi il ...

