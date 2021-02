Anticorpi monoclonali, via libera in Italia: la decisione dell’Aifa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Via libera agli Anticorpi monoclonali in Italia, è questa la decisione della Commissione tecnico scientifica dell’Aifa, l’Agenzia Italiana del farmaco. Lo apprende l’agenzia Agi da fonti qualificate. Ecco quindi che al vaccino, si aggiunge un’altra arma per combattere il Coronavirus. Proprio di oggi, tra l’altro, è la notizia di due pazienti positivi e guariti con gli Anticorpi monoclonali a Roma, all’Istituto Spallanzani. Se prima gli Anticorpi monoclonali venivano utilizzati solo in rari casi, nei pazienti con gravi immunodepressioni, ora è arrivato il via libera anche nel nostro Paese per il loro utilizzo. Un ulteriore passo in avanti nella lotta contro il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Viaagliin, è questa ladella Commissione tecnico scientifica, l’Agenziana del farmaco. Lo apprende l’agenzia Agi da fonti qualificate. Ecco quindi che al vaccino, si aggiunge un’altra arma per combattere il Coronavirus. Proprio di oggi, tra l’altro, è la notizia di due pazienti positivi e guariti con glia Roma, all’Istituto Spallanzani. Se prima glivenivano utilizzati solo in rari casi, nei pazienti con gravi immunodepressioni, ora è arrivato il viaanche nel nostro Paese per il loro utilizzo. Un ulteriore passo in avanti nella lotta contro il ...

