Amy Poehler e Tina Fey presenteranno i Golden Globe separate

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) La 78° edizione della cerimonia di premiazione deisarà diverso, così come il periodo di pandemia ha abituato il mondo del cinema. Una conduzione unica e duplice, quella delleFey e Amy, che torneranno al microfono di comando per la prima volta dopo il 2015, ma non saranno nella stessa stanza. Altri dettagli in merito devono ancora arrivare, ma le due conduttrici faranno la storia deis trasmettendo da New York e Los Angeles in contemporanea durante la cerimonia. Come condurranno la serata AmyFey? Si troveranno a dover lavorare in un contesto reso decisamente meno leggero dalla pandemia globale in corso. Fey si troverà nella Rainbow Room del Rockefeller Center di New York eal Beverly Hilton ...